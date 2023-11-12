Vatandaşlar Hakkari’de kasım ayında mantar topladılar

Hakkarili dağcı ve doğa fotoğrafçısı Esat Kılıç, kasım ayında çaşır mantarı topladı.

Abone ol

Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyesi dağcı ve doğa fotoğrafçısı Esat Kılıç, Ceylanlı köyünde yaptığı doğa yürüyüşü sırasında çaşır mantarına rastladı. Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve çok değerli bir mantar olan çaşır mantarının kasım ayında görülmesi şaşkınlığa neden oldu. Çaşır mantarının yaz aylarında yüksek rakımda görüldüğünü ve birçok ailenin geçim kaynağı haline geldiğini ifade eden Kılıç, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, “Bugün 11 Kasım 2023. Ceylanlı köyündeyiz ve çaşır mantarı topladık” dedi.