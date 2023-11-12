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Manisa Salihli'de şüpheli motosiklet çalıntı çıktı

Manisa Salihli'de şüpheli motosiklet çalıntı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu motosiklet çalıntı çıktı. Motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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Salihli’nin Sart Mahallesi’nde drone destekli denetim gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, durumundan şüphelendikleri 45 AJL 433 plakalı motosikleti durdurdu. Plakayı sorgulan jandarma ekipleri, Y.K’ya ait motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Motosiklet jandarma ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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