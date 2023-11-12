BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  EKONOMİ

Özgür Demirtaş 'Beni seven uzak dursun' diyerek yatırım tavsiyesi verdi

Özgür Demirtaş 'Beni seven uzak dursun' diyerek yatırım tavsiyesi verdi

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yatırım tavsiyelerinde bulundu. Demirtaş'ın en dikkat çeken uyarısı "Kısa vadede yüksek kazanç vaat eden kişilerden" diye başlayan bölüm oldu.

Abone ol

Prof. Dr. Özgür Demirtaş son günlerde çıkan dolandırıcılık, kara para aklama haberlerinden sonra takipçilerine sık sık uyarılarda bulunurken bugün bu uyarılara bir yenisini daha ekledi. Kendi X hesabından sevenlerine seslenen Demirtaş özellikle uzak durulması gereken işlemleri sıraladı.

Beni seviyorsanız uzak durun!

Yazdıklarının dikkatlice okunması gerektiğini belirten Demirtaş Forex'den, Şans Oyunlarından, Yüksek Kaldıraçlı İşlemlerden, Kısa Vadede Yüksek Kazanç vaat eden kişilerden kendisini sevenlerin uzak durması gerektiğini belirtti.

İşte Demirtaş'ın o uyarısı...

Demirtaş uyarısında tam olarak şunları yazdı:

Sevgili Arkadaşlar,
Bu postumu dikkatlice okur musunuz?
- Forex'den,
- Şans Oyunlarından,
- Yüksek Kaldıraçlı İşlemlerden,
- Kısa Vadede Yüksek Kazanç vaadeden kişilerden,
UZAK DURUN.
Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamyon kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 5 kişi yaralandı!
Kamyon kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 5 kişi yaralandı!
Manisa Salihli'de şüpheli motosiklet çalıntı çıktı
Manisa Salihli'de şüpheli motosiklet çalıntı çıktı
Beşiktaş, Başakşehir karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı
Beşiktaş, Başakşehir karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı
Antalya'da denizde başlayan hortum sahildeki turistlerin ortasından geçti
Antalya'da denizde başlayan hortum sahildeki turistlerin ortasından geçti
5. İzmir Film Festivali: Altın Artemis Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
5. İzmir Film Festivali: Altın Artemis Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
Sivas'ta 40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı
Sivas'ta 40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı
Artan depremler neyin habercisi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy: Bu bölge farklı, ters köşe yapabilir
Artan depremler neyin habercisi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy: Bu bölge farklı, ters köşe yapabilir
Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından Hasan Şengel'e veda
Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından Hasan Şengel'e veda
Karadeniz yaylalarındaki zorlu Off-Road yarışları nefesleri kesti
Karadeniz yaylalarındaki zorlu Off-Road yarışları nefesleri kesti
Vatandaşlar Hakkari’de kasım ayında mantar topladılar
Vatandaşlar Hakkari’de kasım ayında mantar topladılar
Denizli'de karşı şeride geçen araç dehşet saçtı, 8 kişi yaralandı
Denizli'de karşı şeride geçen araç dehşet saçtı, 8 kişi yaralandı
Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın panik oluşturdu
Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın panik oluşturdu