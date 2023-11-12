Özgür Demirtaş 'Beni seven uzak dursun' diyerek yatırım tavsiyesi verdi

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yatırım tavsiyelerinde bulundu. Demirtaş'ın en dikkat çeken uyarısı "Kısa vadede yüksek kazanç vaat eden kişilerden" diye başlayan bölüm oldu.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş son günlerde çıkan dolandırıcılık, kara para aklama haberlerinden sonra takipçilerine sık sık uyarılarda bulunurken bugün bu uyarılara bir yenisini daha ekledi. Kendi X hesabından sevenlerine seslenen Demirtaş özellikle uzak durulması gereken işlemleri sıraladı.

Beni seviyorsanız uzak durun!

Yazdıklarının dikkatlice okunması gerektiğini belirten Demirtaş Forex'den, Şans Oyunlarından, Yüksek Kaldıraçlı İşlemlerden, Kısa Vadede Yüksek Kazanç vaat eden kişilerden kendisini sevenlerin uzak durması gerektiğini belirtti.

İşte Demirtaş'ın o uyarısı...

Demirtaş uyarısında tam olarak şunları yazdı:

Sevgili Arkadaşlar,

Bu postumu dikkatlice okur musunuz?

- Forex'den,

- Şans Oyunlarından,

- Yüksek Kaldıraçlı İşlemlerden,

- Kısa Vadede Yüksek Kazanç vaadeden kişilerden,

UZAK DURUN.

Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun.