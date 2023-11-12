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Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!

Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan müsabakadan sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8. dakikada da Kipoyi kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 79. dakikada Yağmur Uraz attı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 27 yaparak liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler ise 24 puanla 3. sırada bulunuyor.

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