Uzmanlardan beyaz ekmek tüketenlere uyarı geldi, yaşlanmaya sebep oluyor

Genç ve sağlıklı görünmek herkesin hayali. Ancak tüketilen bazı besinler hızla yaşlanmaya sebep oluyor. Özellikle sofraların ayrılmaz bir parçası haline gelen ve zararları tam olarak bilinmeden tüketilen ürünler kişilerin olduğundan daha yaşlı görünmesine sebep oluyor. Ayrıca sadece dış görünüşü etkilemiyor. Aynı zamanda kalp hastalıkları, şeker, sindirim sorunları gibi pek çok sağlık sorununa da yol açıyor.

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Son dönemlerde özellikle sağlıklı yaşam konusuna önem veren birçok kişi ekmek yemeyi bıraktı. Aynı zamanda karbonhidrat içermeyen diyetleri de eskiye göre daha çok rağbet görüyor.



Sağlıksız besinleri tüketmeyi bırakan kişilerin hayatında ne gibi değişiklikler olduğu ise merak ediliyor. Bu değişiklikler başka kişilerinde sağlıksız besinlerden vazgeçmesini sağlıyor. İnsanların un bazlı ürünleri yemeyi bıraktıktan sonra hayatlarında nelerin değiştiğine dair de birçok bilgi var.

Hayatınızdan ekmeği çıkarıp çıkarmamakta elbette özgürsünüz ancak ekmek yemeyi bıraktığınız zaman birçok olumlu sonuç alacaksınız. Ekmek yemeyenlerin cildi daha sağlıklı oluyor, daha kolay kilo veriyor ve daha enerjik oluyorlar. Gelin beraber ekmeğin vücudunuzdaki etkilerine bir bakalım.



Tam buğday ekmeği, çavdar veya tam buğday unundan yapılan ekmekler kesinlikle sağlıklıdır. Ancak konu beyaz ekmek olduğunda sonuçlar o kadar da iyi değildir. 20. yüzyılda, un ve maya değişti bununla beraber yoğun enerji ve katkı maddelerinin yerini aldı.

Ciltte oluşan aknelere genellikle ekmekte bulunan gluten neden olur. Vücut gluteni salgılayamaz, bu nedenle bağırsak hasarına da neden olur.



Gluten, yukarıda bahsettiğimiz gibi, farklı sindirim sorunlarına neden olabilir. Tam tahıllı ekmek; önemli bir element olan lif içerirken, un ürünlerinde bu yoktur.



Günde 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, günlük normu karşılamaya yetecek kadar lif sağlar. Meyve ve sebze yiyerek bu normu elde etmek istiyorsanız, 14 elma, 21 havuç, 25 domates veya yaklaşık 5 adet salatalık yemelisiniz.



Ekmek yemeyi bırakanların %70'inden fazlası ilk 2 hafta içinde kilo verir. Orta boy bir dilim ekmek 0,6 gram lif içerir ve diğer bileşenler vücut yağına dönüşür. Ekmeğin glisemik indeksi çikolatadan bile daha yüksektir.

Hamur işlerinde bulunan nişasta, sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımına giren glikoza dönüşür. Bu da kısa sürede acıkmanıza neden olacağı anlamına gelir.Ekmek yemenin zararları, tüketilen miktar, tip ve bireysel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, aşırı miktarda rafine edilmiş beyaz un içeren ekmek türleri, bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte ekmek tüketiminin potansiyel zararları.

Beyaz ekmek gibi rafine edilmiş undan yapılan ekmekler, yüksek glisemik indekse sahip olabilir. Bu, kan şekerinin hızla yükselip düşmesine neden olabilir, bu da enerji dalgalanmalarına ve açlık hissinin hızla geri gelmesine yol açabilir.



Bazı ekmek türleri, özellikle hazır marketlerde satılan paketlenmiş ekmekler, yüksek miktarda şeker ve katı yağ içerebilir. Bu da kalori alımını artırabilir ve kilo kontrolü üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Buğday, arpa ve çavdar gibi tahılların içindeki gluten, bazı insanlar için bir sorun olabilir. Gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan bireyler, gluten içeren ekmekleri tüketmeleri durumunda sindirim problemleri ve diğer sağlık sorunları yaşayabilirler.



Bazı diyetler, özellikle düşük karbonhidratlı diyetler, ekmek tüketimini sınırlayabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu tür diyetlere uyan bireyler için ekmek tüketimi kısıtlanabilir.

Ekmeksiz bir hayatta sizleri neler bekliyor?

Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek, kan şekerini aniden yükselten yiyeceklerdendir. Düzenli ekmek tüketimi ise şeker hastalığına davetiye çıkarır. Ekmeği hayatınızdan çıkararak kan şekerinizi stabil tutabilir ve böylelikle diyabet riskini en aza indirebilirsiniz. Ekmek yiyince doyduğunuzu hissedebilirsiniz ancak kısa zaman sonra tekrar acıkma yaşayacaksınız. Bu doygunluk yalancı bir doymadır. Kan şekeri düştüğü an, açlık krizi başlar.



İşlenmiş karbonhidratlar, vücuttaki yağ asidi seviyesini artırır. Bu durum da kalp krizine neden olabilir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tükettiğinizde bu durum tam tersine döner ve kandaki kolesterol seviyesi düzene girer, kalp hastalıkları ve diyabet riski azalır.