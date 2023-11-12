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ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'deki hastane saldırılarına dair açıklamalarda bulunarak, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programına konuk oldu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "(Gazze'deki olayların başladığı) 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Bu Hamas için de geçerli, İsrail'e tehdit olmaya devam edemez" ifadelerini kullanarak, "Hamas sözcüleri, İsrail yok edilene kadar 7 Ekim'i tekrar etmek istediklerini söyledi" dedi.

"7 Ekim'den öncesine dönülmeyecek"

Buna karşılık, İsrail'in Hamas'a karşı faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Sullivan, Filistin'deki yönetim konusunda da 7 Ekim'den öncesine dönülmeyeceğini ifade etti.

Sullivan, "Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir." diye konuştu.

"İsrail savunma kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk." açıklamasını yaptı.

Hamas tarafından esir tutulanlara da değinen Sullivan, ABD'li ve diğer rehinelerin güvenli çıkışını sağlamak için de aktif şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

 

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