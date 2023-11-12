Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Kaşı patladı, gözü morardı, burnu kırıldı...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldiği mücadelede talihsiz bir an yaşandı. Başahşehirli Opoku ile Beşiktaşlı Bahtiyar Zaynutdinov'un girdiği ikili mücadele sonrası Opoku'nun dirseği, Zaynutdinov'un yüzüne çarptı. Pozisyon sonrası Zaynutdinov'un kaşı açıldı, gözü morardı ve burnunun kırıldığı açıklanırken, pozisyonda Başakşehir lehine faul verilmesi Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı.

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Bahtiyar Zaynutdinov'un gözünün morarıp kaşının açıldığı pozisyonda hakem Arda Kardeşler kartına başvurmadı. Bu pozisyon sonrası Bahktiyor Zaynutdinov oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sarı kartı bulunuyordu

Yaşanan pozisyonda Beşiktaşlı oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un daha önce faul yaptığını ifade eden Arda Kardeşler, faul atışını Başakşehir'den yana kullandı. Siyah-beyazlılar ise Opoku'nun ikinci sarı karttan atılması gerektiğini savundu.

Beşiktaş son durumunu paylaştı

Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov'un son durumunu paylaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Aldığı darbe sonrası sağ gözü neredeyse tamamen kapanan Bahtiyar Zaynutdinov'un, kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve yapılan tetkiklerin ardından tedavisine başlanacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Zaynutdinov'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi.