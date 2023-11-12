Fenerbahçe Adana Demirspor'a takıldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Kritik maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada 23. dakikada Fenerbahçe'den Crespo sarı kart gördü.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 74. dakikada Oosterwolde sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 2. yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçın ardından Fenerbahçe 31 puanla ligde averajla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider konumda yer aldı.

Adana Demirspor ise 22 puanla 3. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

90'Maçta son düdük geldi. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

90+3: Fenerbahçe Cengiz'le tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

85'Fenerbahçe'de Bathsuayi'nin klas pası ile ceza sahasında pozisyona giren Tadic, şık bir aşırtma ile golü buldu. Ancak Batshuayi'nin pozisyonu için ofsayt kararı verildi.

77'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen Dzeko, ceza sahasında şut açısı bulamayınca geriye Tadic'e bıraktı. Sırp futbolcu, önü kapanınca istediği vuruşu yapamadı. Pozisyon için ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

57'Adana Demirspor kendi yarı alanında pas yapıyor.

53'Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahasında solda topla buluşan Tadic, pasını yanındaki Dzeko'ya bıraktı. Dzeko'nun yakın mesafeden sert şutu üstten auta çıktı.

51'Sol kanattan hızlı hücum şansı yakalayan Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan, içeri yerden ortaladı. Niang bu topa dokunamadı.

49'Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Ferdi'nin ortasında top Emre Akbaba'ya çarptı ve kornere çıktı.

48'Ev sahibi takımda Yusuf Sarı, sağ kanattan hızla ceza sahasına girip şut denedi, top auta çıktı.

47'DİREK! Adana Demirspor'da Andrew Gravillon şansını çok uzaklardan denedi ancak top direğe çarpıp auta çıktı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz sona eriyor.

45+1: Sağ kanatta topu önüne alan İrfan Can, uzak direkte top isteyen Dzeko'ya ortasını gönderdi. Bosna'lı golcünün yarım volesi kaleci Ertaç'ta kaldı.

37'Fenerbahçe, maçın 37 dakikalık bölümünde şu ana kadar 10 kez kaleyi yokladı ve 6 isabet buldu. Ev sahibi takım yalnızca 1 şut denemesi yaparken isabet kaydedemedi.

33'Adana Demirspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

29'Soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, son çizgide pasını kale sahasına çevirdi. Niang, bu topa dokunamadı sonrasında Ferdi Kadıoğlu tehlikeyi uzaklaştırdı.

25'Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can'ın pası ile ceza yayında topla buluşan Dzeko, sol ayağıyla kaleyi düşündü. Kaleci Ertaç yine iyi yer tuttu.

18'Adana Demirspor sol kanattan gelmek isterken Badou Ndiaye yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

13'Rakip yarı alanda ön alan baskısıyla topu kazanan Fenerbahçe'de Dzeko, ceza sahasında bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, iki hamlede topu kontrol etti.

9'Belhanda'nın pası ile soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, kendine şut açısı açmak istedi fakat Fenerbahçe savunmasında Samet araya girdi.

7'Sol kanattan İrfan Can'ın içeri gönderdiği ortaya kafayla Samet vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

3'Ferdi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte İrfan Can kafayı vurdu. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

İlk 11'ler

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko