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Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak

Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak

Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiği vurgulanırken, İletişim Bakanı İshak Sidr, yakıt sıkıntısı nedeniyle perşembe günü itibariyle iletişim hizmetlerinin tamamen duracağını bildirdi. Sidr, bu durumun insani krizi daha da derinleştireceğine dikkat çekti.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası devam ederken, bölgedeki yakıt krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Filistin İletişim Bakanı İshak Sidr yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki telefon ve internet hizmetlerinin yakıt yetersizliği nedeniyle perşembe günü tamamen duracağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da kötüleşeceğini ifade etti. Gazze Şeridi’ndeki teknik ekiplerin devam eden İsrail saldırılarına rağmen internet ve telefon hizmetini sürdürmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Sidr, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağını felç etme çabalarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve İsrail’in savaş suçlarını gizlemeyi amaçladığını belirtti.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi’nde internet ve telefon hizmetleri en az üç kez çöktü. İsrail, 21 Ekim’den bu yana gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girmesine izin verirken, yakıtın ise bölgeye girmesine izin vermiyor.

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