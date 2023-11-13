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Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: Durum korkunç ve tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: Durum korkunç ve tehlikeli

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken , Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Şifa Hastanesi hakkında "Ne yazık ki hastane artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Durum korkunç ve tehlikeli." ifadelerini kullandı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından yoğun saldırıların düzenlendiği Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi ile yeniden iletişim sağladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarıyla temasa geçmeyi başardığını belirterek, “Durum korkunç ve tehlikeli” dedi.

"Ateşkes şimdi"

Hastanenin 3 gündür elektriksiz, susuz ve çok zayıf bir internete sahip olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunun temel bakım sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Bölgedeki sürekli çatışmaların ve bombardımanların zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini belirten Ghebreyesus, “Trajik bir şekilde, hasta ölümlerinin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ne yazık ki hastane artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Güvenli bir sığınak olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve umutsuzluk sahnelerine dönüşmesine dünya sessiz kalamaz. Ateşkes. Şimdi” dedi.

DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi ile bağlantılarının tamamen koptuğunu açıklamıştı.

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