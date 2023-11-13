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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve büyük beğeni ile izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru, sosyal medyada gündem oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de bu gece tarihi anlar yaşandı. Yarışmacı Eyüp İşler, başarılı bir performans sergiledi. 12. soruda yarışmacının karşısına Filistin ile ilgili bir soru geldi.

Filistin sorusu dikkat çekti

Yarışmacının karşısına "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya B) Karpuz dilimi yanıtını verdi.

Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

5 Milyon TL değerindeki soru şöyle:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

Sorunun şıkları ise şöyle

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat

Yarışmacı soruya D şıkkı Tokat yanıtını verdi. Ancak sorunun doğru cevabı A şıkkı Çorum'du. 

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