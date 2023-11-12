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İstanbul'da facia! Eşi ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar etti!

İstanbul'da facia! Eşi ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar etti!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 33 yaşındaki Özgür Nayman, eşi Sevilay Nayman ve üç çocuğuna yönelik şok edici bir saldırı gerçekleştirdi. Silahla ailesini vuran Nayman, ardından intihar girişiminde bulunarak kafasına ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Özgür Nayman'ın hayati tehlikesi bulunduğu belirlendi.

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Dehşete düşüren olay Beyoğlu Hacıahmet mahallesi Yokuşbaşı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Bir evde silah sesleri gelmesi üzerine olay polise bildirildi.

Baba hastaneye götürüldü

İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Daireye çıktıklarında tüyler ürperten görüntüyle karşılaştı. Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyle karşılaştı. Kısa bir süre içinde şüpheli olduğu ortaya çıkan Özgür Nayman’ın hayat belirtisi verdiği görülmesi üzerine hemen hastaneye götürüldü.

Kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu

Ortaya çıkan dehşet görüntülerin detayları kısa sürede ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan Özgür Nayman’nın önce, eşi Sevilay Nayman’ı, sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürdü. Ardından kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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