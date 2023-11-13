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Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı

Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı

Chelsea ile Manchester City, Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada 4-4 berabere kaldı. Gol düellosuna sahne olan mücadele dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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Chelsea ile Manchester City kıran kırana geçen maçta 4-4 berabere kaldı. Manchester City'nin gollerini Haaland (2), Akanji ve Rodri kaydetti. Chelsea'nin gollerini ise; Thiago Silva, Sterling, Jackson ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

Mücadelenin sonuna 4-3 önde giren Manchester City, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde kalesinde penaltı pozisyonuyla karşı karşıya kaldı. Eski takımına karşı topun başına geçen Cole Palmer, soğukkanlı bir şekilde bitirerek durumu 4-4'e getirdi ve maç bu şekilde sonuçlandı.

Alınan bu beraberliğin ardından liderliğe yükselen Manchester City, milli araya lider girmeyi başardı.

1-) Manchester City: 28
2-) Liverpool: 27
3-) Arsenal: 27
4-) Tottenham: 26
5-) Aston Villa: 25

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