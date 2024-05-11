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Arda Güler, Real Madrid formasıyla 3. golünü attı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 3. golünü attı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla gollerine devam ediyor. Milli futbolcumuz, Granada deplasmanında ilk yarının sonunda farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti.

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Real Madrid formasıyla şans bulmaya başlayan Arda Güler, Ancelotti'nin yüzünü kara çıkartmıyor.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler gollerine devam ediyor.

İlk 11'de başladı

2023-24 sezonunda La Liga'yi şampiyon bitiren eflatun-beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu, 35. haftada oynanan Granada deplasmanına ilk 11'de başladı.

Sahneye çıktı

Bu sezon forma şansı bulduğu maçlarda klasını konuşturan Arda Güler, Granada maçını da boş geçmedi.

45+2. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu, Fran Garcia'nın asistinde topu filelere göndermeyi başardı.

Üçüncü golünü attı

Son haftalarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Pankart dikkat çekti

Minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti.

"Gol sevincim tevekküle dayanıyor"

Arda Güler, "Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum." demişti.

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