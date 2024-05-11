Galatasaray'a 25 milyon euroluk transfer piyangosu

Galatasaray'ın Davinson Sanchez ile ilgili planı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar yıldız savunmacıyı 25 milyon euroluk bir detay için yedek bırakıyor...

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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'i Napoli'ye gönderiyor.

İngiltere'den de talipleri olan Kolombiyalı yıldız stoper için kesenin ağzını açan İtalyan ekibi, 25 milyon euroluk teklif getirince, sarı-kırmızılılar, "tamam" dedi.

Teknik direktör Okan Buruk, sakatlanıp transferin suya düşmemesi için ilk on birin değişmezi Davinson'u kulübeye çekti.

Davinson Sanchez'in kulübeye çekilmesinin ardından ligin ilk haftalarında ayrılığın eşiğine gelen Nelsson'a gün doğdu.

Nelsson, Davinson Sanchez gelir gelmez formayı Kolombiyalı futbolcuya kaptırmıştı.

Gerçek transfer gelişmesi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Davinson Sanchez'in son dönemde neden yedek kaldığına anlam verememişti. Ancak özellikle Avrupa macerasının sona ermesinin ardından lige ağırlığını koyan ve şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını altıya çıkaran Galatasaray'da Kolombiyalı'nın oyuncunun durumu sorgulanmaz hale geldi.

Birçok futbol otoritesi değişikliği 'forma adaletine' bağlarken, gerçeğin transfer gelişmesi olduğu ortaya çıktı.

29 maçta 3 gol 2 asist

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan Sanchez, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.