Galatasaraylı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüsü dikkat çekti!

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Tamamı basına açık gerçekleştirilen idmana dün İtalya 1. Futbol Ligi temsilcisi Lecce ile yapılan hazırlık maçında fazla süre alan oyuncular katılmadı. Bu oyuncuların bir bölümü sahada, diğerleri ise kamp otelinde yenilenme çalışması yaptı.