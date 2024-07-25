Galatasaraylı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüsü dikkat çekti!
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Tamamı basına açık gerçekleştirilen idmana dün İtalya 1. Futbol Ligi temsilcisi Lecce ile yapılan hazırlık maçında fazla süre alan oyuncular katılmadı. Bu oyuncuların bir bölümü sahada, diğerleri ise kamp otelinde yenilenme çalışması yaptı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan Galatasaraylı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüsü dikkati çekti.
Dar alanda yapılan çalışmalarda ve çift kale maç sırasında futbolcular büyük bir efor sarf etti.