Çin'de eski ilkokul müdürü, tecavüz ve çocuklara cinsel taciz suçlarından idam edildi

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği bildirildi.

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China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.