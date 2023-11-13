BIST 7.771
DOLAR 28,56
EURO 30,55
ALTIN 1.775,79
HABER /  DÜNYA

Çin'de eski ilkokul müdürü, tecavüz ve çocuklara cinsel taciz suçlarından idam edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin'de eski ilkokul müdürü, tecavüz ve çocuklara cinsel taciz suçlarından idam edildi

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği bildirildi.

Abone ol

China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas'tan Şifa Hastanesi'yle ilgili İsrail'in iddiasına yanıt
Hamas'tan Şifa Hastanesi'yle ilgili İsrail'in iddiasına yanıt
Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: Durum korkunç ve tehlikeli
Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: Durum korkunç ve tehlikeli
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu
İstanbul'da facia! Eşi ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da facia! Eşi ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar girişiminde bulundu
Akdeniz'de ABD uçağı düştü! Açıklama geldi: Ölüler var
Akdeniz'de ABD uçağı düştü! Açıklama geldi: Ölüler var
Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak
Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak
Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Kaşı patladı, gözü morardı, burnu kırıldı...
Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Kaşı patladı, gözü morardı, burnu kırıldı...
Fenerbahçe Adana Demirspor'a takıldı
Fenerbahçe Adana Demirspor'a takıldı
Özgür Özel’den Şükran Kütükçü kararı
Özgür Özel’den Şükran Kütükçü kararı
Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti, Rıza Çalımbay galibiyetle başladı
Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti, Rıza Çalımbay galibiyetle başladı
ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!
ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!
Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!
Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!