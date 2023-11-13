BIST 7.771
DOLAR 28,56
EURO 30,55
ALTIN 1.775,79
HABER /  DÜNYA

Hamas'tan Şifa Hastanesi'yle ilgili İsrail'in iddiasına yanıt

Hamas'tan Şifa Hastanesi'yle ilgili İsrail'in iddiasına yanıt

"İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini Hamas Hareketi'nin reddettiği" idiasıyla ilgili Hamas Hareketi açıklama yaptı. İsrail'in hastaneye önerdiği 300 litre yakıtın yarım saat yeteceğini belirten Hamas, "İnsanlık dışı suçlarını gizleme ve çirkin yüzüne makyaj sürmek gibi ucuz bir reklam kampanyası yürütme çabası içindedir." dedi.

Abone ol

Hamas, Telegram sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililer ve ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi.

İsrail Ordusu Sözcüsüne "Nazi Ordusu Sözcüsü" nitelemesi yapılan açıklamada, işgal güçlerinin günlük yalanlar uydurduğunu bunlardan birinin de "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini Hamas Hareketi'nin reddettiği" suçlaması olduğu belirtildi. Açıklamada, bu suçlamaya karşılık, şu ifadeler yer aldı:

"Hamas Hareketi, Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değildir. Orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır.

"İnsanlık dışı suçları gizlemek için ucuz reklam kampanyası"

Şifa Hastanesi, işgal güçlerinin hastaneye yalnızca 300 litre yakıt verilmesi teklifinin elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan kuşatma altında olanların, sağlık ekiplerinin, bebeklerin çocukların, hastaların acıları ve çektiği işkenceleri hafife almak anlamına geldiğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez. İşgal güçleri, bu teklifle yakıt, su ve ilaç girişini engelleyerek, hastanelere saldırılarını, sağlık personelini öldürmeyi, hastaların hayatını tehlikeye atmayı ve insanlık dışı suçlarını gizleme ve çirkin yüzüne makyaj sürmek gibi ucuz bir reklam kampanyası yürütme çabası içindedir."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, hastaneler için Gazze Şeridi'ne yakıtın acil olarak girmesi ve İsrail yönetimi tarafından uluslararası kanunların korkunç ihlallerinin durdurulması talebinin yinelendiği kaydedildi.

İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: Durum korkunç ve tehlikeli
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: Durum korkunç ve tehlikeli
Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: Durum korkunç ve tehlikeli
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu
İstanbul'da facia! Eşi ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da facia! Eşi ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar girişiminde bulundu
Akdeniz'de ABD uçağı düştü! Açıklama geldi: Ölüler var
Akdeniz'de ABD uçağı düştü! Açıklama geldi: Ölüler var
Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak
Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak
Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Kaşı patladı, gözü morardı, burnu kırıldı...
Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Kaşı patladı, gözü morardı, burnu kırıldı...
Fenerbahçe Adana Demirspor'a takıldı
Fenerbahçe Adana Demirspor'a takıldı
Özgür Özel’den Şükran Kütükçü kararı
Özgür Özel’den Şükran Kütükçü kararı
Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti, Rıza Çalımbay galibiyetle başladı
Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti, Rıza Çalımbay galibiyetle başladı
ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!
ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!
Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!
Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi