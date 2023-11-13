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İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu

İstanbul Maltepe'de polis denetim noktasında bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim tarihinde Maltepe-Büyükyalı Köprü altında S.A. isimli şahsın çaldığı hafriyat kamyonu ile denetim noktasındaki polislere çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.

Şehit polis için 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenleneceği bildirildi. Şehidin cenazesinin törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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