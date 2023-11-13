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Burdur'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Burdur'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Son dakika deprem oldu. Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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