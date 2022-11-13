AFAD tek tek açıkladı! İşte merkezinden aktif fay hattı geçen 24 il

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor.