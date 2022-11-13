AFAD tek tek açıkladı! İşte merkezinden aktif fay hattı geçen 24 il
AFAD Başkanı Yunus Sezer, ülke genelinde yılbaşından bu yana meydana gelen yaklaşık 17 bin depremin 2 bininin son bir ayda yaşandığını söyledi. AFAD 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçtiğini bildirdi.
Aktif fayların, Türkiye'nin neredeyse her noktasında deprem riski oluşturduğunu vurgulayan Sezer, bunların hepsinin 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor.
Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.
Bu iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay,