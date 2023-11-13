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HABER /  DÜNYA

İsrail, Gazze’de 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail, Gazze’de 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu

İsrail ordusu, topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdüğü Gazze Şeridi’nde, Hamas’ın 20’den fazla mensubunu esir aldığını bildirdi.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yirmiden fazla Hamas mensubunun esir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hamas esirlerinin, soruşturma için İsrail’e nakledildikleri belirtildi.

Hamas mensuplarına yönelik soruşturmanın, "kara harekatı kapsamında sahadan istihbarat elde etmek amacıyla" yapılacağı aktarıldı.

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