BIST 7.735
DOLAR 28,59
EURO 30,60
ALTIN 1.782,91
HABER /  DÜNYA

Eski ilkokul müdürü, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından idam edildi!

Eski ilkokul müdürü, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından idam edildi!

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği bildirildi.

Abone ol

China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB "Yatırımcı Günleri" düzenleyecek
TCMB "Yatırımcı Günleri" düzenleyecek
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Burdur'da 10 Kasım'da "çiğ köfte partisi"ne soruşturma
Burdur'da 10 Kasım'da "çiğ köfte partisi"ne soruşturma
Mario Balotelli'nin eski halinden eser yok şimdi
Mario Balotelli'nin eski halinden eser yok şimdi
Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde Çember operasyonu: 5 bin 309 firari yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde Çember operasyonu: 5 bin 309 firari yakalandı
Burdur'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Burdur'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı
Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
Silahlı maskeli Yahudi yerleşimciler gündüz vakti okul bastı
Silahlı maskeli Yahudi yerleşimciler gündüz vakti okul bastı
Yahudi yerleşimcilerin 'Gazze'den sonra Batı Şeria haritan silinsin' çağrısına tepki
Yahudi yerleşimcilerin 'Gazze'den sonra Batı Şeria haritan silinsin' çağrısına tepki
Çin'de eski ilkokul müdürü, tecavüz ve çocuklara cinsel taciz suçlarından idam edildi
Çin'de eski ilkokul müdürü, tecavüz ve çocuklara cinsel taciz suçlarından idam edildi
Hamas'tan Şifa Hastanesi'yle ilgili İsrail'in iddiasına yanıt
Hamas'tan Şifa Hastanesi'yle ilgili İsrail'in iddiasına yanıt