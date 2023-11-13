BIST 7.735
DOLAR 28,59
EURO 30,60
ALTIN 1.782,91
HABER /  EKONOMİ

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 kamu işçisi istihdam edecek.

Abone ol

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 2 ay deneme süreli, 2 hemşire, 6 matbaa, 7 baskıcı (plastik), 2 hadde işçisi, 1 dökümcü (metal), 1 metal pres makinesi operatörü, 3 makine bakım onarım teknisyeni, 16 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 10 güvenlik görevlisi olmak üzere 50 kamu işçisi alınacak.

İşe alınacak işçiler, Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından genel müdürlükçe gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek.

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 17 Kasım'a kadar yapılacak. Bunun dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu Arap liderleri tehdit etti: İktidarınızı korumak için sessiz kalın
İsrail Başbakanı Netanyahu Arap liderleri tehdit etti: İktidarınızı korumak için sessiz kalın
Eski ilkokul müdürü, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından idam edildi!
Eski ilkokul müdürü, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından idam edildi!
TCMB "Yatırımcı Günleri" düzenleyecek
TCMB "Yatırımcı Günleri" düzenleyecek
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Burdur'da 10 Kasım'da "çiğ köfte partisi"ne soruşturma
Burdur'da 10 Kasım'da "çiğ köfte partisi"ne soruşturma
Mario Balotelli'nin eski halinden eser yok şimdi
Mario Balotelli'nin eski halinden eser yok şimdi
Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde Çember operasyonu: 5 bin 309 firari yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde Çember operasyonu: 5 bin 309 firari yakalandı
Burdur'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Burdur'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı
Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
Silahlı maskeli Yahudi yerleşimciler gündüz vakti okul bastı
Silahlı maskeli Yahudi yerleşimciler gündüz vakti okul bastı
Yahudi yerleşimcilerin 'Gazze'den sonra Batı Şeria haritan silinsin' çağrısına tepki
Yahudi yerleşimcilerin 'Gazze'den sonra Batı Şeria haritan silinsin' çağrısına tepki