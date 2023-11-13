İsrail Başbakanı Netanyahu Arap liderleri tehdit etti: İktidarınızı korumak için sessiz kalın

İsrail Başbakanı Netanyahu, konuşmasında Arap liderleri adeta tehdit ederek, "Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız Sessiz kalın!" dedi.

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Başbakan Binyamin Netanyahu, Savaş Bakanı Yoav Galant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Gazze'ye desteğini açıklayan Arap ülke liderlerine tehdit gibi sözler sarf etti.

Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplantısını da hedef aldı.

Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlayan ve “Filistin’in hayatlarını, kutsallarını ve mallarını hedef alan İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz” sözleriyle Gazze direnişine destek veren ülkeleri hedef alan Netanyahu, sert sözlerle eleştiride bulundu.

"Bir taahhüdünüz var Hamas'a karşı"

Arap ülkeleri liderlerine tehditler savuran Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın! Bir taahhüdünüz var Hamas'a karşı. Hamas, Gazze için bir felaket ve kötülüğün parçası. Eminim Arap ülkeleri liderleri de bunu çok iyi biliyordur."