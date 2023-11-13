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Eskişehir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi yakalandı!

Eskişehir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi yakalandı!

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sitelerinde kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarına yönelik ilan vererek bu kişilere çeşitli bahanelerle kredi kullandırıp hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ederek "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Eskişehir'in yanı sıra Bolu ve Zonguldak'ta 10 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, mağdurları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıkları anlaşılan şüpheliler Ş.F.G.K, N.Y, D.Ö, H.C, M.Y, F.T, E.K ve S.Ş yakalandı.

Zanlılardan 19 cep telefonu, 62 banka kartı, 8 sim kart, 5 flaş bellek, 2 tablet, 2 bilgisayar, 41 bin lira nakit para ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası Eskişehir Adliyesi'ne getirildi.

Bu soruşturma kapsamındaki bir şüphelinin de başka bir suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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