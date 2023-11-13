Adana'da ruhsatsız 63 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde, ruhsatsız 63 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Kasım'da ilçe genelinde çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Bazı araç ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 44 tabanca, 12 av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 562 mermi ve 32 kartuş ile 3 kilo 35 gram sentetik uyuşturucu, 89 gram esrar, 14,5 gram eroin ve 314 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Denetimlerde çalıntı olduğu tespit edilen 9 motosiklete de el konuldu.

Ekipler ayrıca denetim ve uygulamalarda, 28 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan bir hükümlünün de arasında olduğu çeşitli suçlardan aranan 322 kişiyi yakaladı.

Kavşaklarda dilenen ve zorla araçların camını silip sürücülerinden para isteyen 36 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.