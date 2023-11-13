Kararları beğenmeyen menajer VAR odasını basmaya çalıştı

Brezilya Serie A'da oynanan Gremio - Corinthians maçında Corinthians takımının menajeri, VAR odasına girmeye çalıştı.Abone ol
Son haftalarına girilen Brezilya Serie A'da şampiyonluk için mücadele eden Gremio, sahasında Corinthians'ı ağırladı.
İki takımın da karşılaşmayı 10 kişi tamamladığı gecede Corinthians 1-0 galip gelmeyi başarırken gündeme damgasını vuran bir olay yaşandı.
VAR'ın kararlarına çok sinirlenen Corinthians menajeri VAR odasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri olayı zorlukla yatıştırdı.