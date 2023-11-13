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Kararları beğenmeyen menajer VAR odasını basmaya çalıştı

Kararları beğenmeyen menajer VAR odasını basmaya çalıştı

Brezilya Serie A'da oynanan Gremio - Corinthians maçında Corinthians takımının menajeri, VAR odasına girmeye çalıştı.

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Son haftalarına girilen Brezilya Serie A'da şampiyonluk için mücadele eden Gremio, sahasında Corinthians'ı ağırladı.

İki takımın da karşılaşmayı 10 kişi tamamladığı gecede Corinthians 1-0 galip gelmeyi başarırken gündeme damgasını vuran bir olay yaşandı.

VAR'ın kararlarına çok sinirlenen Corinthians menajeri VAR odasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri olayı zorlukla yatıştırdı.

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