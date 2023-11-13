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Teröristlerin saldırısından kaçan 2 binbaşıyı ordudan attılar!

Teröristlerin saldırısından kaçan 2 binbaşıyı ordudan attılar!

Uganda'da askeri mahkeme, Somali'de barış gücü saflarında savaşan 2 rütbeli askerinin "korkak olduğuna" hükmederek ordudan attı.

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New Vision gazetesinin haberine göre, terör örgütü Eş-Şebab'ın 50'den fazla Uganda askerini öldürdüğü saldırıda birliği toplamak yerine kaçmayı tercih eden 2 binbaşı yargılandı.

Askeri mahkeme, "korkak olduklarına" hükmettiği Binbaşı John Steven Oluka ve Binbaşı Zadock Abor'u ordudan attı.

Somali'de mayıs ayında yapılan saldırıda 50'den fazla Uganda askeri ölmüştü. Devlet Başkanı Yoweri Museveni, saldırı sonrası orduyu eleştirmişti.

Ülkede farklı Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 20 bin asker barış gücü olarak görev yapıyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, bazı köy ve kasabaları elinde tutarken, sık sık ordu ve barış gücünü hedef alan saldırılar düzenliyor.

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