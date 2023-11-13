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Fenerbahçe Opet, yarın SC Potsdam'a konuk olacak

Fenerbahçe Opet, yarın SC Potsdam'a konuk olacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Almanya'nın SC Potsdam ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

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MBS Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında geçen hafta Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini evinde 3-0 mağlup etti.

Geçen sezon VakıfBank'la aynı grupta yer alan ve üst tura yükselemeyen SC Potsdam, ilk maçında Polonya ekibi Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0'la geçti.

Müsabakayı Belçika Voleybol Federasyonundan Wim Cambre ile Finlandiya Voleybol Federasyonundan Kenneth Aro yönetecek.

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