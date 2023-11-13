Başta herkes hobi olarak ekti, şimdi yüzler gülüyor! Yıllık getirisi tam tamına 100 milyon TL
Türkiye’nin ‘coğrafi işaret belgeli’ ilk kivisi olan Ordu kivisinde hasat devam ediyor. Bu yıl, geçen yıllara göre ciddi oranda rekolte kaybı olan kivide 5 bin tonun üzerinde hasat beklenirken, Ordu iline de 100 milyon TL ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.
Ordu’da 1993 yılında fındığın yanında ek gelir sağlaması amacıyla dikilen kivi üretimi yaygınlaşıyor. 30 yıl önce hobi amaçlı başlanan kivi, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi aldı.
Geçen yıllarda il genelinde yaklaşık 9 bin ton kivi üretimi yapılırken, hava şartları, hastalıklar ve zararlılar nedeniyle bu yıl rekolte 5 bin, 5 bin 500 tona geriledi.
Buna rağmen, büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen kivinin Ordu ili ekonomisine yaklaşık 100 milyon TL katkı sunması hedefleniyor.
Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl rekoltenin geçen yıllara göre noksan olduğunu söyledi.