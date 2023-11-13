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Yozgat'ta doğumda çenesi kırılan buzağı tedavi edildi!

Yozgat'ta doğumda çenesi kırılan buzağı tedavi edildi!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, doğum sırasında çenesi kırılan buzağı, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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Kırlar köyünde bir süre önce Hacı Musa Gürsoy'a ait simental cinsi ineğin doğumu sırasında, yanlış müdahale sonucu buzağının alt çenesi kırıldı.

Gürsoy'un bilgi vermesi üzerine köye gelen veteriner Harun Meriç, buzağının çenesini ameliyat etti.

Bir süre biberonla beslenen buzağıyı muayeneye giden Meriç, AA muhabirine, buzağının durumunun iyi olduğunu ve sorununun kalmadığını belirtti.

Doğum sırasında bilinçsizce çok sayıda yapılan müdahaleye şahit olduklarını dile getiren Meriç, "Buzağımızın 6 Ekim gecesi doğum sırasında yapılan yanlış müdahale sonucunda alt çenesi iki yerden kırılmıştı. Bizde müdahale ettik. Bugün kontrole geldik ve buzağının sağlık durumu gayet iyi. Kulak küpesi takılmış, emmesi ve yemesi yerinde. Çenesinde hafif bir yamukluk var ama, bu gayet normal." diye konuştu.

Meriç, hayvan sahiplerini doğum sırasında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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