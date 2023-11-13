Nakit azaldı gayrimenkul uzmanı uyardı: Piyasaya zarar veriyor

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, son dönemlerde artan kredi faizleri sebebiyle emlak ve otomobil sektöründe yaşanan durgunluğun takas yöntemini geri getirdiğini belirtirken, bu durumun piyasalara olan etkisinden bahsetti.

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Türkiye’de banka faizleri son dönemlerde arttı. Artan faizlerin ardından yüzde 40’ı aşan ev kredileri sonrası emlak piyasası durma noktasına gelirken 2’nci el otomobil sektöründe satışlar kesildi.

Bu durum ülke genelinde ticaretin durgunluk yaşamasına sebep olurken, ellerindeki taşınmaz ve otomobillerini satamayan vatandaşlar çareyi takas yönteminde aramaya başladı. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, konut, arsa, tarla, araba ve iş yerlerini takas yöntemiyle elden çıkartmaya çalıştıklarını söyledi.

“Takas yöntemi piyasaya zarar veriyor”

Vatandaşların nakit paraya erişmekte zorluk yaşadıkları için bu yöntemi kullandıklarını ifade eden Duman, “Bilindiği gibi son aylarda otomobil sektöründeki hareketlilik neredeyse durma noktasına geldi. Ev kredilerindeki faizlerin de yüzde 40’ın üzerine çıkması emlak piyasalarında da bıçak gibi kesti. Bu durum vatandaşların sıcak paraya ulaşmasını zorlaştırırken, takas yöntemini beraberinde getirdi. Son günlerde emlak sitelerine bakıldığında binlerce konut, otomobil, iş yeri, tarla ve arsaların takas yöntemi ila ilana çıktığını görüyoruz. Ayrıca fiyatı 1 milyon ila 70 milyon lira arasında değişen fabrikalar, çiftlik evleri ve lüks villaların da takas yönteminde kabul edildiği belirtiliyor. Bence, vatandaşlar bir şekilde ticaretlerine devam ediyor ama takas yönteminin sektörde devamlılığı yok ve piyasalara zarar veriyor. Çünkü mevcut taşınmazların bir elden başka bir ele geçmemesi nakit para akışına katkı sağlamıyor. Takas etme durumu müteahhitlerde de kullanılıyor. Eskiden de para kullanmadan hizmet ve ürün değişimi kullanıldığını biliyorduk ama bu durumun her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Otomobil ve gayrimenkullerin takası özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli gibi Türkiye’nin batısında karşımıza çıkarken, farklı şehirlerde de bu durumun yaygınlaşmaya başladığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.