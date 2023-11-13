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Bartın'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Bartın'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Amasra istikametinden Bartın'a seyreden Aziz G. (49) yönetimindeki 74 BM 126 plakalı otomobil, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile yanındaki Engin Avcı (47), sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Avcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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