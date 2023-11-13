Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti! Beyoğlu'ndaki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı
İSTANBUL Beyoğlu'nda dün akşam vahşet yaşandı. Önce eşini ardından da 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren şahıs daha sonra intihar etti. Türkiye'yi şoke eden aile katliamının yeni detayları ortaya çıktı. Aile bireylerinden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evde silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı.
Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman’ı ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmasını sağlamıştı.
Ailesi katledip intihar girişiminde bulunmuştu
Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, önce eşi Sevilay Nayman’ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürmüştü.
Ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.