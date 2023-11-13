Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti! Beyoğlu'ndaki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı

Ailesi katledip intihar girişiminde bulunmuştu

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, önce eşi Sevilay Nayman’ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürmüştü.