3 ayda 35 otomobil çaldılar! İstanbul'da suç örgütü operasyonu

İstanbul'da girdikleri adreslerde aldıkları değerli eşyaların yanı sıra buldukları anahtarlarla 3 ayda 35 otomobili çaldıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapan ve girdikleri evlerin sahiplerine ait otomobilleri çalan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karışan 16 kişilik suç örgütünü belirleyen ekipler, yaklaşık 3 aylık takip sonucunda zanlıların karıştıkları 45 ayrı olayda 35 otomobili çaldıklarını tespit etti.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri yine suç işlemek maksadıyla kullanılmak üzere başka kişilere sattıkları belirlendi. Uyuşturucu ticareti yapan zanlılarca kullanılan bu otomobillerden birinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalınan araçlar bulunarak sahiplerine verildi

Öte yandan, suç örgütü üyelerince çalınan 35 otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdurlardan Mustafa Taşpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikametinde ailesiyle uyuduğu sırada içeri giren hırsızların bazı değerli eşyalarını aldığını anlatarak, şüphelilerin evde bulduğu anahtarla da aracını çaldığını söyledi.

Aracının çalındıktan 17 gün sonra polis ekiplerince bulunduğunu ve kendisine teslim edildiğini belirten Taşpınar, "Çalıntı arabayla evimin önüne gelen 2 şüpheli balkon kapısından evime girmiş. Daha sonra biri geldikleri arabayı, diğeri de benim arabamı alarak kaçmış. Yattığınız yere, mahreminize hırsızlar giriyor, çok zor bir durum." dedi.

Mağdurlardan Murat Polat ise evine giren şüphelilerin kendilerine ait iki otomobili de çaldıklarını ifade ederek, "Bir gece sabaha karşı bizim de evde olduğumuz sırada içeriye girmişler, anahtarları alarak iki aracımızı da çalmışlar. Çok umudumuz yoktu ama sağ olsun Oto Hırsızlık Büro çalışanları bir iki gün içinde araçlarımıza ulaşmamızı sağladılar." diye konuştu.