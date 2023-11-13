Gebelikte geçirilen grip bebeği olumsuz etkileyebilir!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan grip vakalarına özellikle hamilelerin dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, “Grip, gebelikte bebeğin gelişimini bile etkileyebiliyor. Bu noktada gripten korunmak önem taşıyor” dedi.

Abone ol

Kadın hayatının belki de en özel dönemlerinden biri olan gebelikte fizyolojik değişikliklerle birlikte bağışıklık sisteminde de değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu nedenle de normal zamanda meydana gelen hastalıklar gebelik döneminde ağır geçirilebiliyor. Örneğin gebelikte geçirilen grip, ilaç alımının da kısıtlı olmasına bağlı olarak şiddetli atlatılabiliyor. Grip, gebelikte bebeğin gelişimini bile etkileyebiliyor. Bu noktada gripten korunmak önem taşıyor. Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, gebelikte gripten korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Hamilelik döneminde kadınların vücudunda birtakım fizyololojik değişiklikler meydana geldiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü uzmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, “Gebelik kadınlar için özel bir dönemdir. Bu dönemde bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere tüm sistemlerde değişiklikler olur ve aynı zamanda ilaç kullanımları kısıtlı olacağından gebelik sırasında geçirilecek bir hastalık normal insanlara göre çok daha ağır geçirilebilmektedir. Oluşabilecek yüksek ateş ve enfeksiyon, bebeğin gelişimini etkileyebilir, hatta erken doğuma neden olabilir” dedi.

Grip olmak yerine gripten korunun

Özellikle mevsimler arası geçişlerdeki hava değişimleri nedeniyle grip vakalarının arttığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, “38 derece ve üstü ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, ishal, nadiren kusma grip belirtileri arasında yer alır. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Gebelikte ilaç kullanımı kısıtlıdır. Grip olmak yerine, gripten korunmak en doğru uygulamadır” şeklinde konuştu.

Anneye yapılan aşıyla doğum sonrası ilk aylarda bebek de korunuyor

Gebe olan ve gebelik planlayan tüm kadınların influenzanın yaygın olduğu mevsimlerin başlangıcında toplumda influenza yaygınlığı artmadan gebelik haftasına bakılmaksızın grip aşısı ile aşılanması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Cömert, “Hastalıktan korunmada en etkili yöntem grip aşısıdır. Etkin ve güvenli aşılar tüm dünyada 60 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır. Hamilelikte grip aşısı yaptıran anne adayı, hem kendini hem de gebelikte gelişebilecek gribin kötü etkilerine karşı önlem almış olur. Aşı olduktan 2 hafta sonra vücut koruyucu antikorlar ve bu antikorlar bebeğe geçerek, doğum sonrasındaki ilk aylarda bebeği gribe karşı korur” şeklinde konuştu.

Grip aşısı bebeğe zarar vermiyor

Grip aşısıyla ilgili anne adaylarının kafalarında karışıklık olabildiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Cömert, “Grip aşısı, canlı virüs aşısı değildir. Bu nedenle hamilelikte grip aşısı, 9 aylık sürecin herhangi bir döneminde rahatlıkla uygulanabilir. Yüzde 70 ila 90 arasında koruma oranına sahip aşı, sizin ve bebeğiniz üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz. Hamilelikte grip aşısı olacaksanız, aşı mutlaka doktor kontrolünde yaptırılmalı. Aşı yapılan bölgede kızarıklık, şişlik oluşabilir. Nadiren de olsa tüm vücutta da ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları gibi yan etkiler görülebilir. Grip aşısı, hastalığın o yılki durumuna göre üretilir; yani grip her yıl mutasyona uğrar. Bu nedenle aşı bir kere değil her yıl düzenli olarak yaptırılmalıdır” dedi.