Yıldız Holding’e "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" ödülü

Fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı destekleme hedefiyle küresel çapta projelere imza atan Yıldız Holding, dünyanın en önemli insani yardım etkinliklerinden AIDEX 2023’te “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” ödülünü aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen "AIDEX 2023 Küresel İnsani Yardım Etkinliği"nden büyük ödülle döndü. Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörden temsilcilerin de yer aldığı binlerce katılımcıyı bir araya getiren AIDEX 2023 Etkinliği kapsamında düzenlenen Development Awards 2030’da "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" ödülünü alan Yıldız Holding, Tarımın Kadın Yıldızları Projesi’nin yanı sıra UN Women Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı (WEA) ortaklığıyla gerçekleştirdiği öncü çalışmalar neticesinde bu ödülü almaya layık görüldü.

"Global çapta kadın girişimcilere desteğimiz kesintisiz sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Kadın Platformları ile tüm şirketlerde fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı sağlayan bir kurum kültürü inşa etmek için çalışırken kadın çalışanlarının yanı sıra değer zincirlerindeki tüm kadınların eşit fırsatlara sahip olmasına gayret gösterdiklerini belirtti.

UN Women’ın hayata geçirdiği Kadın Girişimcileri Destekleme Programı’nın stratejik partnerlerinden biri olduklarını aktaran Mutuş, şunları kaydetti:

"Bu program kapsamında Yıldız Holding ve şirketlerinin kadın girişimciliğini teşvik eden örnek uygulamalarına hız verdik ve global alanda tedarik zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi taahhüt ettik. Değer zincirimizdeki kadın çiftçilerimizi desteklemek adına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Tarımın Kadın Yıldızları projesini geliştirdik. 3 yılda desteklenen kadın çiftçi oranını yüzde 100 arttırma amacıyla yola çıkılan projede, hedefimize 1 yılda ulaştık. İş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası projeler nedeniyle layık görüldüğümüz bu prestijli ödülü Cumhuriyetimizin 100. yılında almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."