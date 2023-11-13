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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!

Elazığ’da belediye otobüs şoförü, fenalaşan yaşlı kadını güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

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Öğle saatlerinde belediye otobüsüne binen yaşlı kadın yolcu, bir anda fenalaştı. İlk müdahalesi diğer yolcular tarafından yapılan kadın için otobüs şoförü zamanla yarıştı.

Güzergahından çıkan otobüs şoförü, dörtlülerini yakıp trafiği tehlikeye atmadan, fenalaşan kadını Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirdi. Yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırıldı.

Şoförün hareketi takdir toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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