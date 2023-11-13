2024 asgari ücreti kaç lira olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya 'tek sefer artış olacak' diyerek duyurdu

2024 asgari ücret zammı için yeni tahmin geldi. Aralık ayında bir araya gelecek işçi ve işveren tarafına hükümet hakemlik yapacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN TÜRK canlı yayınında 2024 yılı asgari ücret ile ilgili tahminlerini açıkladı.

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Son iki ayın enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında asgari ücrete yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden şekillenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantılara Aralık ayında başlayacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, asgari ücret için pazarlığın başlayacağı taban rakam ne olur? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN TÜRK canlı yayınına konuk olarak 2024 yılı asgari ücret ile ilgili tahminlerini açıkladı.

"2024 yılında yapılacak olan asgari ücrete zammın yılda bir kereye tekrar dönüşmesi suretiyle yüzde 50 seviyelerine yakın bir oran tespiti yapılacak." ifadelerini kullanan Kaya şunları kaydetti:

17-18 bin seviyelerine rakama oturacak. İşverene maliyeti 25 bin civarı olacak. Dolayısıyla enflasyon rakamlarında 2024 yılında anormal bir gelişme olmadığı sürece Hazine ve Maliye yönetiminin açıklamalarına baktığımız zaman 2024 yılında tek sefer artış olacaktır. Asgariye yapılan artışta enflasyonda ciddi bir artışa sebebiyet veriyor. Asgari ücret tespit komisyonu 1 Aralık'tan itibaren toplanmaya başlayacak 31 Aralık'a kadar net kararını vermiş olacak.

Asgari ücretle ilgili vergi konusu gündemde değil, damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Teşvik uygulamaları bundan önceki yıllarda uygulandığı şekilde devam ederse işverene maliyeti daha düşecek.

"Marketlerde etiketlerin daha da yukarı çıktığını göreceğiz"

Asgari ücretteki artış tüm hayatımızı etkiliyor. Asgari ücretin artışı bireysel ödeme diye tabir ettiğimiz şeyi olumsuz etkiliyor. Asgari ücretin artışı emekli maaşlarını da tetikliyor. Asgari ücreti konuşmaya başladık aralık ayında daha da konuşulacak. Piyasalardaki marketlerde etiketlerin daha da yukarı çıktığını göreceğiz.