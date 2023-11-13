Emekli maaşları artıyor! İşte 2 formülle yapılacak zam planları

Emekli aylığında kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup 2 formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor.