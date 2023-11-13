Emekli maaşları artıyor! İşte 2 formülle yapılacak zam planları
Emekli aylıklarında yapılacak zam konusunda ön plana çıkan 2 formül, emeklilere hem kök aylıklarını artıracak hem de en düşük emekli aylığı olan 7500 lirayı yükseltecek değişiklikler getirecek.
Emekli aylığında kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup 2 formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor.
Birinci formülle Temmuz ayında olduğu gibi refah payı ile oransal bir artışla enflasyonla birlikte emeklilere ilave zam yapılmış olacak. İkinci formüle göre kök aylıklara yapılacak seyyanen artış yapılacak.
En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılmasına karşın 6 milyona yakın emeklinin kök aylığı bu tutarın altında kaldı. En düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli bir artışa gidilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in derlediği habere göre; Emeklilere yapılacak refah payı ile yapılacak iyileştirme bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek.