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Ağladığı için bebeğini boğarak öldüren anne tahliye edildi

Ağladığı için bebeğini boğarak öldüren anne tahliye edildi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde öz kızını boğarak öldüren sanık duruşmada verdiği ifadede, "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, hakkında 'akıl sağlığı yoktur' raporu verilen sanığın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

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Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan A.B. adlı kadın (43) ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. A.B. duruşmada verdiği ifadesinde; akıl sağlığının yerinde olduğunu, 'ağlıyor, ses yapıyor' diye kızını yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

A.B., "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun. Cezaevine gitmek istiyorum, her şeyden bıktım" dedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için ve adli tıptan dosyanın dönüşü beklendiği için davayı ileri bir tarihe ertelerken, A.B.'nin ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

5 Temmuz 2020'de Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne A.B., daha sonra Melek’i boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen anne A.B. için Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ‘akıl sağlığı yoktur’ raporunun ardından anne tahliye edildi.

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