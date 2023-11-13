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Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihalede, toplam 24 milyar 175,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

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İlk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 32,96, bileşik faiz yüzde 35,68 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 519,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 816 milyon lira, net satış 3 milyar 645,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 561 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,43 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 592 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 310 milyon lira, net satış 8 milyar 30 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 661 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 24 milyar 175,6 milyon lira borçlandı.

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