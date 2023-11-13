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Parayı aldı ama ürünleri yollamadı, cezaevini boyladı!

Parayı aldı ama ürünleri yollamadı, cezaevini boyladı!

Gaziantep'te parasını aldığı ürünleri göndermeyerek vatandaşı 14 bin 500 TL dolandıran şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmalar sonucunda sosyal medya uygulaması üzerinden 10 adet plastik kutu ve arı suluğu satın almak isteyen vatandaştan 14 bin 500 TL ücret alan ancak ürünleri göndermeyen şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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