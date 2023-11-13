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Altının kilogram fiyatı az da olsa geriledi!

Altının kilogram fiyatı az da olsa geriledi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 765 bin lira, en yüksek 1 milyon 836 bin 699,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,02 azalışla 1 milyon 835 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 835 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 959 milyon 165 bin 524,17 lira, işlem miktarı ise 3.345,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 265 milyon 893 bin 939,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

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