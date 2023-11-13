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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan başkan adaylığı açıklaması

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan başkan adaylığı açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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Beşiktaş'ta mevcut yönetimde yer alan Emre Kocadağ, başkan adaylığı için kararını açıkladı. Kocadağ, 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Emre Kocadağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Beşiktaşlılar, Benim Büyük Ailem

Olağanüstü seçimli genel kurul camiamıza hayırlı olsun
Kulübümüzün tek adayla seçime gitmemesi gerektiğini her zaman arkadaşlarımla beraber göreve hazır olduğumu daha önce belirtmiştim.
Geldiğimiz durumda iki adaylı bir seçime doğru gidiyor olmamızı olumlu karşılıyor, mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum.
Süreç boyunca yaşananlar tarihe not olarak düşülmüştür.

Beşiktaş’ın zor gününden, zorlu zamanlarından medet uman yüksek tonlu iletişimi, sarf edilen hamasi cümleleri ve zaman zaman haksızlık noktasına varan yaklaşımı taraftarımızın sağduyusuna bırakıyorum.

Yöneticilik yaptığım 9 senelik dönemde; 3 ü şampiyonluk 5 kupanın müzemize götürülmesi, evimiz stadyumumuzun yapımı, Avrupa’daki başarılar dahil birçok başarının içinde oldum. Oradaydım. Hem Ahmet Nur Çebi başkanımız hem Fikret Orman başkan dönemlerinde görev aldım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz de oldu. İyi günlerde çok kalabalıktık, bazı günler yalnız kaldık. Ben kimseyi yalnız bırakmadım, bırakmam. Birçok tecrübe edindim toplam 4 defa farklı listelerde kongrelerde hakkımla, şerefimle üyelerimizin teveccühüne mazhar oldum.

Bu süre zarfında çocuklarımın odasının kapından çok kulübümüzün kapısını açtım. İşimden, ailemden eksik kaldım, Beşiktaş’ı eksik bırakmadım. Gençliğimle, gücümle, aklımla, kalbimle bu büyük aile için çalıştım.

Geçmişte bu yarışlara girmiş, kongreler kaybetmiş, bu süreçlerden hayli deneyimli kişilerin Beşiktaş’a hizmet etmek için başkanlık koltuğuna aday olmasına saygı duyuyorum. Onlar bizim camiamızın parçaları.
Ben ve arkadaşlarım sürecin yakından takipçisi olacağız. Oluşturulan kaos ortamının aşılması için her zamanki gibi fedakârlık ve sağduyu ile davranacağız. Kaostan ve kargaşadan beslenen dile asla tevessül etmeyeceğiz. Küfre ve itibar suikastlarına pirim vermeyeceğiz. Beşiktaş’a yakışır biçimde davranacağız, örnek olacağız.

Beşiktaş için çok çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan büyük ve müstesna camiamız olsun. "

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