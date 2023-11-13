TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, Batı Trakya Türklerinin mücadelesini dünyaya duyuran Dr. Sadık Ahmet'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

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Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin faaliyetlerine değinerek, şu anda 19 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 dijital haber platformu ile 41 dilde, dünyanın 7 kıtasına ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Sobacı, yakın zamanda kurulan dijital içerik platformu Tabii ile TRT'nin düzenlediği yarışma ve festivaller hakkında da bilgi verdi.

Yaptıkları her işin arkasına bir ders yüklemeye çalıştıklarını ve derdi olan işler yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Sobacı, "Bunu, TRT1 ekranlarında yayınladığımız dizilerde görebilmeniz mümkün. Anadolu irfanını anlatan 'Gönül Dağı', 'Teşkilat', 'Alparslan Büyük Selçuklu' ve bu akşam yayınlanacak 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizimizle misyon yüklü işler yaptığımızı göstermeye çalışıyoruz." dedi.

"Sadık Ahmet bizim için kıymetli bir proje"

Zahid Sobacı, insanların son dönemde televizyona, sinemaya veya dijital platformlara çok kısa zaman ayırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz diğer yayın organlarından farklı, kamu yayıncısı olarak başka bir misyonu yürütmemiz, sorumluluğu üstlenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Daha çok misyon yüklü işler yapmamıza rağmen izleyicilerimizin de teveccühünü aldığımızı görüyor, biliyoruz. Bu somut göstergelerden biri de reytingler. Biz 2021-2022 yılını da reyting sıralamasında prime time'da dizilerle birinci olarak tamamladık. Birtakım ortak yapımlarımız üzerine konuştuğumuzda da aslında gişe rakamları bize bu teveccühü gösteriyor. 2022-2023 yılında toplam 46 ortak yapım filmimiz beyazperdeye geldi. Bu filmlerle 383 festivalde, 178 ödül kazandık. Yine 2022'de TRT ortak yapımı 'Hüzün' filmi, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye aldı."

Vizyona giren TRT ortak yapımı animasyon filmlere de değinen Sobacı, "2023 itibarıyla yerli filmler 7,5 milyon izleyiciye ulaştı. Bu 7,5 milyonun 4,5 milyonu TRT ortak yapımı filmler. 2023'te, TRT ortak yapımı 10 animasyon film vizyona girdi. Aybüke (Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!), aralıkta vizyona girecek 'Nefes: Yer Eksi İki' ve 'Sadık Ahmet' filmimizi düşündüğümüzde, TRT ortak yapımı 7 kurmaca filmimiz bu yıl vizyona giriyor." diye konuştu."

TRT Genel Müdürü Sobacı, "Sadık Ahmet" filmine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu filmimiz de misyon yüklü işlerimizden biri olarak karşımızda. Sadık Ahmet'in hayatını beyaz perdeye aktarmak demek, bizler için, TRT için, kimliğimizin gölgelenmesine, bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin miladıdır. Sadık Ahmet, bizim için bu anlama geliyor. Tabii Sadık Ahmet, bir doktor olarak Batı Trakya'da sadece fiziki yaraları iyileştirmemiş, aynı zamanda asimile edilme, yok sayılma veya hürriyetten yoksun bırakılma gibi acıları da iyileştirecek bir mücadele içerisine girmiş. O yüzden bizim için kıymetli bir proje."

"Sadık Ahmet birleştirici bir liderdi"

Yapımcı Mahmut Cüneyt Göz, 6 aylık hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladıklarını belirterek, setin Edirne'de 8,5 hafta sürdüğünü dile getirdi.

Emeği geçen tüm oyunculara ve ekibe teşekkür eden Göz, "Hepsi gerçekten ayrı ayrı çok özveriyle çalıştılar. En baştan beri, bu projeye karar verdiğimiz gün itibarıyla da çok özveriyle çalıştılar." diye konuştu.

Filmin yönetmeni Hakan Yonat, çok kıymetli bir şahsiyet olan Dr. Sadık Ahmet'i doğru anlamaya ve anlatmaya çalıştıklarının altını çizdi.

"Sadık Ahmet" karakterini canlandıran Turgay Aydın ile oyuncu Nur Fettahoğlu da bu projede yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadıkahmet, babasının kendi ellerinde vefat ettiğine dikkati çekerek, "Sadık Ahmet birleştirici bir liderdi. Biz çok zor günler geçirmiş bir aileyiz. Babam benim elimde vefat etti. Kız kardeşim Funda'yı kötü şartlar altında o arabadan çıkarmak bana nasip oldu. Babam vefat etmeden önce 'Ben sana tertemiz bir isim bırakacağım. Ona leke getirmezsen başta anavatan Türkiye olmak üzere size her kapı açılır.' dedi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rahmetli babam, dava arkadaşları ve Türk dünyası adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sadık Ahmet'in kızı Funda Sadıkahmet ise Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığının altını çizerek, "Biz zor koşullardan geldik. Bu soyismi şerefle taşımaya gayret ettik. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti'ne, TRT'ye, yapımcı, yönetmen ve oyuncularımıza teşekkür ederim. 28 yıl sonra beni babamla kucaklaştırdığınız için size minnettarım." dedi.

Yapımını MCG Film Medya'nın üstlendiği filmin, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta'ya, senaryosu Mert Dikmen'e ait.

Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör'ün de rol aldığı film 29 Aralık'ta vizyona girecek.