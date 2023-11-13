Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak belli oldu! Hem İstanbul’da hem de Ankara’da ofisi olacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete bir vakıfla devam etme hazırlığında olduğu öğrenildi. Yeni yol haritasına göre Kılıçdaroğlu yeni bir vakıf kuracak, ya da var olan bir vakfın yönetimini devralacak. Vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak.

Abone ol

CHP’nin 38. Olağan Kurultayında genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, aktif siyasete devam etme kararı aldı. Halen sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi açacağı belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun yol haritasının ayrıntılarına T24'ten Eray Görgülü ulaştı. Kılıçdaroğlu, bugünlerde yeni bir vakıf kurmanın hazırlığını yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlarıyla birlikte, faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralmayı değerlendirdiği de öğrenildi.

İstanbul ve Ankara’da ofisleri bulunacak

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın mı devralınacağı konusunda karara varılacak. Her iki durumda da Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak. Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak. Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak.