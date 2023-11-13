BIST 7.604
DOLAR 28,59
EURO 30,53
ALTIN 1.779,14
HABER /  DÜNYA

O ülkede TikTok yasaklanıyor! "Sosyal yapıya zarar veriyor"

O ülkede TikTok yasaklanıyor! "Sosyal yapıya zarar veriyor"

Nepal hükümeti, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle yasaklanması kararı alındığını duyurdu.

Abone ol

The Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal hükümetinden yapılan açıklamada "ifade özgürlüğü temel bir hak olmasına rağmen toplumun büyük bir kesiminin, TikTok'un nefret söylemine teşvik ettiğine inandığı" ve son 4 yıl içinde platformda 1647 siber suç vakasının raporlandığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu tarafından "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle alınan Çinli sosyal medya platformu TikTok'un yasaklama kararının ne zaman yürürlüğe gireceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Söz konusu karar, hükümetin sosyal medya platformların işleyişi hakkındaki yeni bir yönergenin, 9 Kasım'da yürürlüğe girmesi ardından alındı.

Hükümet, bu platformların Nepal'de temsilcileri bulunmamasının yetkililerin kullanıcıların endişelerini gidermesini ve sakıncalı içerikleri platformlardan kaldırmasını zorlaştırmasından dolayı artan şikayetler üzerine yönergenin hazırlandığını bildirmişti.

Yeni yönergeye göre, Nepal'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına sahip şirketlerin ülkede irtibat ofis açması veya yetkili bir kişi ataması ve söz konusu sosyal medya platformunu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığına kaydettirmesi gerekiyor.

Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde bu şartları sağlamayan sosyal medya platformu yasaklanabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak belli oldu! Hem İstanbul’da hem de Ankara’da ofisi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak belli oldu! Hem İstanbul’da hem de Ankara’da ofisi olacak
Pakistan, Afgan göçmenler için 3 yeni sınır kapısı açtı!
Pakistan, Afgan göçmenler için 3 yeni sınır kapısı açtı!
Altının kilogram fiyatı az da olsa geriledi!
Altının kilogram fiyatı az da olsa geriledi!
Minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahiplerinden İBB'ye tepki!
Minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahiplerinden İBB'ye tepki!
Kayayı torpil patlatarak kırmak istedi! İmamın başına gelenler feci...
Kayayı torpil patlatarak kırmak istedi! İmamın başına gelenler feci...
TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek
TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü
Boğazına yapışıp yere indirdi VAR da görmedi! Pozisyon için Fenerbahçe'den tepki: Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?
Boğazına yapışıp yere indirdi VAR da görmedi! Pozisyon için Fenerbahçe'den tepki: Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan başkan adaylığı açıklaması
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan başkan adaylığı açıklaması
12 yıldır atıl halde bekleyen cezaevi yıkılıyor!
12 yıldır atıl halde bekleyen cezaevi yıkılıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitinginin davası: Sanıklar kendilerini böyle savundu...
İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitinginin davası: Sanıklar kendilerini böyle savundu...