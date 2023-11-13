İletişim Başkanlığı'ndan 'Coca-Cola' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Boykotlar sürerken Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Boykotlar sürerken Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerinde bahsedilen teşvikin, ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibaret olduğunu ve ağustosta verildiğini bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Coca-Cola'ya devlet desteği"ne ilişkin haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İddiaya konu teşvik de bu kapsamdadır. Verilen teşvikler, hususi olarak şirket ve proje değerlendirmesi yapılarak verilen teşvikler değildir, ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibarettir. Haber metninde ağustos ayında teşvik verildiği ifade edilirken, başlıkta 'boykot sürerken' denilerek açıkça manipülasyon yapılmaktadır. Ayrıca haberde teşvik tutarıymış gibi ifade edilen 590 milyon lira teşvik değil, yatırım tutarıdır."